L’Inps assume a tempo indeterminato, posti anche in Sicilia: ecco come partecipare

L’Inps cerca 38 professionisti a tempo indeterminato per l’area tecnico-edilizia in tutta Italia e anche in Sicilia.

Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso utilizzo di Spid o Cie (carta d’identità elettronica) ed inviando il modulo compilato alla specifica applicazione sul sito dell’Inps entro le ore 16 del 28 novembre.

Due i profili che vengono cercati: profilo A comprendente 22 posti, è dedicato ad ingegneri elettrici e meccanici. Il profilo B, 16 posti, si rivolge ad ingegneri civili, edili ed architetti.

Questi i posti disponibili per le figure professionali: Architetti e Ingegneri civili saranno richiesti in tutta Italia nelle varie sedi regionali, tra cui direzione generale Roma: 3 posti, Abruzzo: 1 posto, Campania: 1 posto, Emilia Romagna: 1 posto, Friuli Venezia Giulia: 1 posto, Lombardia: 2 posti, Marche: 1 posto, Piemonte Valle D'Aosta: 1 posto, Puglia: 1 posto, Sardegna: 1 posto, Sicilia: 1 posto, Toscana: 1 posto, Veneto: 1 posto. Mentre il profilo A, ingegneri meccanici ed elettrici: Abruzzo 1, Calabria 1, Campania 2, Emilia Romagna 1, Lazio 2, Liguria 1, Lombardia 1, marche 1, Piemonte Valle D’Aosta 1, Puglia 1, Sardegna 1, Sicilia 1, Toscana 1, trentino Alto Adige 1, Umbria 1, Veneto 1, direzione generale a Roma 4.

Per superare la selezione bisognerà affrontare una prova scritta, la valutazione per titoli è una prova orale.

Per quanto riguarda i requisiti generici, l'ammissione alle selezioni è riservata ai candidati con cittadinanza italiana o di uno Stato Europeo o in linea con le disposizioni (e integrazioni) del decreto legge 165/2001. È richiesta poi l’idoneità fisica all’impiego, il godimento dei diritti civili e politici e l’assolvimento dell’eventuale obbligo di leva. Inoltre, I candidati non devono avere problemi con la giustizia per reati che conducono all’interdizione dai pubblici uffici. Ancora, non devono risultare destituiti, decaduti, licenziati o similari da un precedente impiego presso la Pubblica Amministrazioni.

Invece, può partecipare alla selettiva per il profilo A chi alla data del 28 novembre è in possesso del diploma di laurea in Ingegneria elettrica o meccanica ovvero il possesso di un titolo equipollente o equiparato. I candidati devono essere iscritti all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri.

Per il profilo B, chi alla data del 28 novembre è in possesso del diploma di laurea in Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria edile o Ingegneria edile-Architettura. Un ulteriore requisito per entrambi i profili è l’iscrizione alla sezione A dell'Albo professionale dell'ordine degli ingegneri o degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori o avere titolo a detta iscrizione.

