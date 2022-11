Bonus bollette, si allarga la platea dei beneficiari: ecco il tetto massimo Isee

Bonus bollette, si cambia. Ma non sono brutte notizie, anzi. Visto il perdurare della crisi ci sarà un allargamento del bonus bollette, con dei cambiamenti importanti ai parametri Isee.

In un primo momento, il tetto minimo per accedere al bonus bollette era 8.265 euro. Il decreto Energia ha già alzato il limite Isee a 12mila euro, garantendo un allargamento della platea di beneficiari dello sconto automatico per altri 5,2 milioni di utenti.

Il nuovo limite Isee è in vigore dal 1° aprile fino al 31 dicembre 2022. Tuttavia, visti i continui aumenti delle utenze e l’abbassamento della capacità d’acquisto dovuta all’inflazione, questo intervento non è più sufficiente e si pensa di alzare il tetto Isee a 15000 euro.

Cosa cambierà

L'isee attualmente è di 12mila euro, per le famiglie con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) il tetto Isee sarà 20.000 euro. Entrambe dovrebbero essere alzati a 15000 e 25000 euro come tetto Isee. Ci sono sconti anche per titolari di reddito o pensione di cittadinanza.

Come richiederlo

Il bonus bollette consiste in uno sconto automatico direttamente in bolletta: tecnicamente, quindi, non è necessario presentare alcuna domanda, perché la riduzione del costo di luce, gas e acqua viene riconosciuta subito, già all’emissione della fattura.

