Unicredit assume: ecco i 3 profili richiesti, i consulenti direct al lavoro a Palermo

Unicredit continua ad assumere in Italia e in Sicilia. Il gruppo bancario è alla ricerca di personale da inserire nelle filiali ubicate sul territorio nazionale e per la sede di Palermo si cercano Consulenti Direct. I neoassunti si dedicheranno alla relazione con i clienti attraverso i canali remoti e al raggiungimento degli obiettivi assegnati, collaborando con i colleghi e ricercando la condivisione delle conoscenze e delle informazioni.

Lavora in filiale

Consulenti di filiale, in diverse regioni del Nord Italia. Le risorse selezionate si occuperanno di gestire la relazione con i clienti e di promuovere l’utilizzo dei canali remoti e digitali per ampliare i punti di contatto con la clientela. Per candidarsi bisogna possedere la laurea di primo o secondo livello ed essere predisposti alla risoluzione dei problemi, oltre che avere una buona conoscenza della lingua inglese.

Lavora in Direct

Consulenti Direct, presso le sedi di Verona, Bologna, Milano, Palermo e Torino. I neoassunti si dedicheranno alla relazione con i clienti attraverso i canali remoti e al raggiungimento degli obiettivi assegnati, collaborando con i colleghi e ricercando la condivisione delle conoscenze e delle informazioni. Richiesta laurea di primo o secondo livello e una buona predisposizione alla risoluzione dei problemi.

Lavora Private banking

Customer Assistant Private Banking, nelle sedi di Arezzo, Brescia , Vercelli, Livorno, Roma, Milano, Torino, Verona e Venezia. I neoassunti, che lavoreranno a tempo pieno, si occuperanno di interagire con i clienti con consulenze sostenibili esclusive e proponendo servizi focalizzati sulle loro esigenze e priorità specifiche. Richiesta laurea in discipline economiche, ottima conoscenza della lingua inglese e abilità relazionali;

Come inviare la domanda

Per candidarsi ad una delle posizioni, o per altre presenti sul sito ufficiale di UniCredit, bisogna visitare il sito “ucjobs.unicredit.eu” e visitare la sezione dedicata alle Offerte di lavoro.

© Riproduzione riservata