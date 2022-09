Concorsi: 900 posti di lavoro all'Agenzia delle Entrate e 980 ai Monopoli di Stato, come partecipare

Due maxi bandi per oltre 1800 posti di lavoro. Uno riguarda L'Agenzia delle Entrate per 900 assistenti tecnici, l'altro i Monopoli di Stato per 980 tra diplomati e laureati.

Agenzia delle Entrate

Sono richiesti assistenti tecnici e anche geometri e periti. L’assunzione è a tempo indeterminato presso gli Uffici Provinciali Territorio, Direzioni Regionali, Direzioni Provinciali, Direzione Centrale Servizi Estimativi e Osservatorio Mercato Immobiliare, Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare.

Le attività previste sono relative ai servizi catastali, cartografici, estimativi e dell’osservatorio del mercato immobiliare. Per partecipare alla selezione, oltre ai requisiti generali previsti dalla legge per i concorsi pubblici, devi essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di istruzione secondaria superiore di geometra conseguito presso un Istituto tecnico per geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto; diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Industriale indirizzo Edile; diploma di maturità tecnica di Perito Industriale, conseguito presso un istituto statale, paritario o riconosciuto; diploma di istruzione secondaria superiore afferente al settore “Tecnologico”, indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio”.

Sono previste due prove d’esame: prova oggettiva tecnico-professionale e prova orale. La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 23 settembre.

Monopoli di Stato

Bando per 980 posti per diverse figure professionali, con assunzioni a tempo indeterminato e pieno presso Regioni, Comuni e Strutture centrali in tutto il territorio nazionale. I bandi prevedono la copertura di 640 come personale di seconda area, fascia retributiva F3: 256 assistenti amministrativi; 4 assistenti amministrativi presso l’Ufficio delle Dogane del Canale di Sicilia – sede di Lampedusa;

120 ragionieri; 100 periti informatici, di cui n. 2 riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano; 90 periti industriali, di cui n. 3 riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano; 30 geometri; 40 periti chimici; 340 unità di personale di terza area, fascia retributiva F1: 150 funzionari amministrativi; 1 per esperto di lingua spagnola; 1 per esperto di lingua portoghese; 50 legali; 40 analisti economici finanziari; 32 informatici, di cui n. 1 riservato alla Provincia Autonoma di Bolzano; 20 ingegneri; 20 ingegneri – architetti; 20 chimici; 4 biologi.

Oltre alla valutazione dei titoli, sono previste una eventuale prova selettiva, una prova scritta ed una prova orale. La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 29 settembre.

© Riproduzione riservata