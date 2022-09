Concorsi all'Agenzia delle Entrate, quasi 5000 posti di lavoro entro il 2023: tutti i profili

L'Agenzia Entrate ha previsto, in base al Piano Integrato di Attività e Organizzazione, che regola le assunzioni dell’ente, diverse procedure concorsuali da svolgere nell’arco degli anni 2022 e 2023 destinate a reclutare oltre 4mila unità di personale, sia diplomato che laureato, a tempo indeterminato.

Agenzia delle Entrate, i bandi in svolgimento

Recentemente sono stati avviati due bandi di selezione pubblica per l'assunzione di 100 funzionari tecnici (aperto ai candidati in possesso di specialistica o magistrale) e 900 assistenti tecnici (rivolto ai candidati diplomati presso un Istituto tecnico per geometri statale). Fino al 23 settembre 2022 è ancora possibile fare domanda di ammissione al concorso per 900 assistenti tecnici per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica accessibile su questa piattaforma.

Agenzia delle Entrate, i profili ricercati

Il documento che regola le assunzioni e le esigenze di organico dell’Agenzia delle Entrate prevede l’assunzione di 4144 funzionari tributari (di cui 570 da destinare alle attività relative alla gestione dei registri immobiliari); 130 funzionari tecnici; 600 assistenti tecnici; 50 unità da destinare alle relative attività antifrode di selezione, analisi e controllo dei fenomeni illeciti. I concorsi che verranno banditi dall’Agenzia delle Entrate prevedranno, quasi certamente, l’espletamento di una prova preselettiva.

Funzionario tributario, titolo d'accesso

Il titolo d’accesso per la posizione di Funzionario tributario è la laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Scienze economiche (L-33);

Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L-18), oppure le corrispondenti lauree magistrali o specialistiche, o i vecchi diplomi di laurea quadriennale. In ogni caso, occorre attendere la pubblicazione dei bandi ufficiali per la disciplina delle singole procedure concorsuali.

Funzionario tributario, le materie delle prove

Per quanto riguarda il profilo professionale di Funzionario tributario, per cui sono previste più di 4mila assunzioni, le materie oggetto di concorso saranno diritto tributario; diritto civile e commerciale; diritto amministrativo; contabilità aziendale; organizzazione e gestione aziendale; scienza delle finanze; elementi di statistica.

