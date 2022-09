Bonus trasporti, al via il click day: come inoltrare la domanda

Bonus trasporti al via da oggi con il click day. L’incentivo è previsto per l’acquisto di un abbonamento annuale o mensile per i mezzi pubblici locali, regionali e interregionali o ancora per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, con l'obiettivo di incentivare la mobilità sostenibile e aiutare lavoratori e studenti. La misura è stata istituita all'interno del Decreto Aiuti.

I beneficiari

Il bonus, secondo la normativa, può essere richiesto dalle persone fisiche che, nel 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. L’agevolazione può essere chiesta per sé stessi o per un beneficiario minorenne a carico.

Il bonus a quanto ammonta

Il contributo fino ad un massimo di 60 euro si potrà usare per l'acquisto di abbonamenti mensili o annuali del servizio di trasporto pubblico, locale, regionale o ferroviario. Restano esclusi i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.

Come presentare la domanda

La domanda per l’agevolazione può essere inoltrata attraverso l’apposito sito predisposto dal ministero del Lavoro, sulla piattaforma web bonustrasporti.lavoro.gov.it. Per accedere alla domanda è necessario essere in possesso di SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) e si deve indicare il codice fiscale del beneficiario, per esempio il genitore può richiedere il bonus per il figlio minorenne. Il valore dell’incentivo non può superare l’importo di 60 euro e verrà determinato dall’importo dell’abbonamento annuale o mensile che si intende acquistare.

Validità del bonus

Il bonus non è cedibile e non incide nel calcolo dell’Isee. Nella compilazione della domanda, il richiedente dovrà indicare il Gestore del servizio di trasporto presso il quale acquisterà l’abbonamento annuale o mensile. “Il bonus" come si legge nel portale "deve essere utilizzato, acquistando un abbonamento, entro il mese solare di emissione. L'abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo”. Il buono sarà nominativo e utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento annuale o mensile durante il mese in corso. Non è prevista una modalità di accesso alla piattaforma per fare la domanda per chi non ha SPID o CIE.

