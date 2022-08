Bonus colonnine elettriche, a quanto ammontano le agevolazioni per le ricariche

Sono aiuti sostanziali quelli che riceve il mondo dell'auto dal decreto Aiuti-bis: sono stati prorogati gli sconti sui carburanti e, novità, è stato firmato un apposito Dpcm per il settore automotive con una serie di incentivi statali per l'installazione di colonnine di ricarica per vetture elettriche in aree private e condominiali.

Bonus, a quanto ammonta il fondo automotive

È stata definita l’allocazione della quota delle risorse del "Fondo automotive" da destinare al finanziamento degli strumenti agevolativi per promuovere l'insediamento, la riconversione e la riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, al fine di favorire la transizione, la ricerca e gli investimenti. Il Dpcm stanzia 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, suddividendoli in: 70%, ai Contratti di sviluppo e il restante del 30% agli Accordi per l'innovazione.

Bonus colonnine, quanto si può richiedere

Per il 2022 è prevista l'introduzione di un contributo per l'acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica di veicoli alimentati a energia elettrica, con una dotazione complessiva di 40 milioni di euro. Il contributo è pari all'80% del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di 1.500 euro per richiedente e di 8.000 in ipotesi di posa in opera sulle parti comuni di edifici condominiali, prevedendo quorum assembleari analoghi a quelli previsti per il bonus 110.

Come si può richiedere

Si attende un decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico con la disciplina procedurale che decreterà le maniere con le quali si potrà ottenere l'incentivo.

