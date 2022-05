Bonus banda ultra larga, voucher da 300 euro per le famiglie: come ottenerlo

Nuovo piano per la diffusione della banda ultra larga in Italia. La società del Ministero dello Sviluppo economico che gestisce le operazioni è la Infratel, e sono previste agevolazioni per i condomini e le famiglie italiane, senza limiti Isee. Il budget stanziato per questa fase di diffusione della banda larga è di 407.470.769 euro.

Banda ultra larga, voucher per le famiglie

Per le famiglie è prevista l’erogazione di un voucher di 300 euro per attivare servizi ad almeno 30 Mbps di velocità massima in download. Si tratta di uno sconto sul prezzo di attivazione e sull’importo dei canoni di erogazione del servizio. I voucher intendono consentire uno sconto di 300 euro, pari a circa il 50% del costo di un contratto 24 mesi per attivare un collegamento Internet a banda ultralarga (ad almeno 30 Mbit/s). A tutela delle dinamiche concorrenziali, il beneficiario potrà cambiare operatore nel corso della promozione, salvaguardando l’ammontare residuo del voucher.

Banda ultra larga, chi può richiedere il voucher

Potranno richiedere il voucher le famiglie residenti in Italia che risultano prive di servizi di connettività oppure con servizi al di sotto delle prestazioni che si intende raggiungere. Il voucher non è infatti ammesso se la famiglia ha già un contratto attivo ad almeno 30 Mbps di velocità massima in download. È riconosciuto un solo contributo per ciascun nucleo familiare presente nella medesima unità abitativa. Sulla base delle esigenze espresse dalle Regioni sarà possibile individuare i beneficiari dando priorità alle famiglie che vivono nelle aree territoriali più svantaggiate, come i comuni montani o le aree interne. Il governo sta lavorando per far partire i voucher entro fine anno.

Banda ultra larga, agevolazioni per i condomini

Sempre con l'obiettivo di diffondere la banda ultra larga in Italia, un’altra agevolazione consente di dotare i condomìni di reti di cablaggio verticali che serviranno per abilitare il collegamento di ogni singola abitazione.

