Bonus animali domestici, previsti 550 euro per tutti e senza Isee: le novità per il 2022

Confermato nel 2022 il bonus per gli animali domestici registrati all'anagrafe che prevede una detrazione fiscale del 19% dell'importo per spese veterinarie, visite specialistiche, interventi chirurgici, esami di laboratorio e acquisto di farmaci.

La agevolazione fiscale riconfermata dal Governo Draghi e i cui beneficiari sono proprietari di animali da compagnia. Il bonus può essere chiesto dai cittadini italiani, senza limitazioni legate all’Isee, quindi qualsiasi sia il reddito del richiedente.

Bonus animali, le novità

Le novità del Bonus animali domestici 2022 riguardano due aspetti: fino allo scorso anno il tetto massimo di spese era di 500 euro, limite aumentato del 10 per cento per l’anno in corso. Quindi si arriva a 550 euro.

Altro aspetto è quello delle detrazioni: nel 2021 la detrazione fiscale pari al 19% veniva applicata sulle spese di importo superiore alla franchigia fissata a 129,11 euro.

Bonus animali domestici, ecco le spese coperte

Il bonus copre le spese veterinarie, visite specialistiche, interventi chirurgici, esami di laboratorio e acquisto di farmaci destinate ad animali domestici, da compagnia o addestrati per la pratica sportiva.

Vi rientra tutto ciò che i padroni acquistano per preservare il benessere di cani e gatti che vivono con loro. Per ottenere il bonus bisogna che i pagamenti siano tracciabili oppure si devono esibire le ricevute fiscali delle spese effettuate.

I requisiti per ottenere il bonus animali

Sono due i requisiti principali che devono avere i padroni di cani o gatti domestici che richiedono la detrazione fiscale. Intanto bisogna che i pagamenti siano tracciabili e poi il richiedente deve dimostrare di essere proprietario dell'animale per cui si presentano i documenti.

Domande Bonus animali, come fare

Si tratta di una detrazione fiscale, non di un contributo economico, quindi le spese sostenute vanno semplicemente indicate nella dichiarazione dei redditi.

