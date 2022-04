Treni, via alla gara per la Dittaino-Enna: quando sarà pronta la nuova Palermo-Catania

Nuovo passo avanti per la realizzazione della nuova linea ferroviaria "velocizzata" Palermo-Catania- Messina. E' stata pubblicata la gara per la realizzazione di un altro tratto del progetto, ovvero il collegamento Nuova Enna - Dittaino, del valore di 719 milioni di euro.

“Un altro importante passo avanti per lo sviluppo infrastrutturale ferroviario della Sicilia”, commenta il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Giancarlo Cancelleri.

“Voglio ricordare che la realizzazione dell’asse ferroviario Palermo-Catania-Messina è un’opera finanziata anche con i fondi del PNRR e inserita tra le opere strategiche nazionali determinati con decreti di questi ultimi Governi", continua il Sottosegretario Cancelleri.

“Sono contento di vedere che stiamo procedendo nei tempi per i vari step di tutti i lavori infrastrutturali programmati per la Sicilia. Ciò vuol dire riuscire a consegnare il prima possibile queste opere ai siciliani”, conclude l'esponente M5S.

Le tappe

Lo scorso 22 marzo era stato approvato il progetto definitivo da Catenanuova a Dittaino, per un importo complessivo di circa 640 milioni di euro – che si sviluppa su circa 22 km di nuova linea. Il progetto prevede anche la realizzazione della nuova stazione di Catenanuova (con una nuova viabilità di accesso) e della stazione di Dittaino, che manterrà il collegamento con la zona industriale.

Il progetto

Secondo il progetto l'obiettivo è quello di percorrere la Palermo-Catania in un’ora e 45 minuti: il problema che non se ne parlerà prima del 2025. Attualmente è aperto un cantiere, sul tratto Catania Bicocca-Catenanuova, 40 chilometri di raddoppio ferroviario per un investimento da oltre 400 milioni di euro: il primo binario "veloce" dovrebbe essere attivato entro l'anno, nel 2023 arriverà il secondo, e tra tre anni l’opera dovrebbe essere terminata. Poi ci sarebbe il raddoppio tra Fiumetorto e Catenanuova, che dovrebbe essere attivato, sì, ma nel 2028.

La Messina-Catania

Novità anche per la nuova linea Messina Catania, con i due progetti di raddoppio della tratta Fiumefreddo – Giampilieri, aggiudicati negli scorsi mesi di giugno e luglio: entro gennaio l’appaltatore consegnerà la progettazione esecutiva che, dopo la fase di verifica e approvazione, consentirà a RFI di avviare i cantieri.

