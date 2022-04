Bonus psicologo: in arrivo il portale per prenotarlo, ecco chi pagherà i medici

Bonus psicologo presto realtà: è in arrivo il portale per prenotarlo. Il bonus e è stato inserito nel decreto milleproroghe a febbraio scorso dove sono stati stanziati 20 milioni di euro: 10 milioni per le strutture sanitarie e gli altri 10 sotto forma di voucher.

Bonus psicologo, cos'è

Il bonus psicologo è destinato agli italiani stressati da due anni pesanti di pandemia che così potranno pagarsi le sedute di psicoterapia. Ciascun voucher avrà un valore massimo di 600 euro e varierà in base all'Isee per sostenere le persone con il reddito più basso. Sarà escluso dal bonus chi ha un Isee superiore ai 50mila euro.

Bonus psicologo, a chi è rivolto

Il bonus psicologo è rivolto a tutte quelle persone che hanno avuto gravi ripercussioni psicologiche a causa della pandemia e non, un aiuto che interessa soprattutto i giovani dato che la fascia d'età più colpita dall'isolamento e dal distanziamento sociale è quella compresa tra i 18 e i 35 anni.

Bonus psicologo, il contributo

Il bonus punta a sostenere le spese fino a dodici sessioni di psicoterapia, considerando che la tariffa minima di ogni seduta si aggiri intorno ai 50 euro l'una. Il bonus è fruibile presso gli specialisti privati regolarmente iscritti all'albo degli psicoterapeuti.

Bonus psicologo, come richiederlo e le spese

Il bonus potrà essere richiesto attraverso un portale che sarà attivato dall’Inps a cui spetterà poi il pagamento della prestazione ai medici iscritti all’Ordine degli psicologi. Per i cittadini non ci saranno dunque oneri aggiuntivi o anticipi da pagare. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo e i requisiti per la sua assegnazione saranno stabiliti da un decreto del ministero della Salute adottato di concerto con quello dell'Economia, che presumibilmente verrà firmato entro il mese di maggio.

