Catania, al via 69 assunzioni al policlinico Rodolico-San Marco: pubblicati i bandi

Nuove prospettive di lavoro al Policlinico Rodolico-San Marco di Catania. Scatta infatti la corsa per 69 assunzioni nella struttura sanitaria catanese: sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale gli estratti di 14 bandi di concorso. I posti in palio sono: due di dirigente medico, disciplina di oncologia; tre di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale; tre di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, di cui uno da assegnare per le esigenze della Uosd Breast Unit. Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, da inoltrare per via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile nel sito internet istituzionale dell’Azienda, scadrà il prossimo 13 marzo.

Gli altri incarici sono 14 posti di CPS tecnico sanitario di radiologia medica; 13 di CPS tecnico sanitario di laboratorio biomedico, 8 di CPS tecnico sanitario fisioterapista; 1 di dirigente medico, disciplina di psichiatria; 5 di dirigente medico, disciplina di neonatologia; 3 di dirigente medico, disciplina di cardiologia; 1 di dirigente medico, disciplina di farmacologia e tossicologia clinica; 1 di dirigente medico, disciplina di chirurgia pediatrica; 2 di C.P.S. tecnico di neurofisiopatologia; 5 di C.P.S. ostetrica e 8 di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica.

