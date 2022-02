Palermo, al via la stabilizzazione di 64 precari per l'ospedale Villa Sofia-Cervello

Sessantaquattro i lavoratori precari dell'ospedale Villa Sofia-Cervello di Palermo che saranno stabilizzati. Le cinque delibere firmate dal direttore generale Walter Messina lo scorso 14 febbraio, hanno dato seguito all’iter che era partito con l’avviso indetto il 9 dicembre dello scorso anno, successivamente pubblicato sia in Gurs Concorsi, che nel sito internet dell'Azienda. Non sono state ammesse alla procedura altre ventisei istanze, in quanto i richiedenti non erano in possesso dei requisiti richiesti per la stabilizzazione.

Questi i lavoratori che potranno sottoscrivere contratti a tempo indeterminato: un'ostetrica (altre tre escluse), trentasei infermieri (altri nove esclusi), nove tecnici sanitari di laboratorio biomedico (altri sette esclusi), diciassette operatori socio-sanitari (altri sei esclusi) ed un tecnico chimico (un altro escluso).

