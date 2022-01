Bonus terme 2022, prorogata la scadenza: come utilizzarlo e fino a quando usufruirne

La scadenza del bonus terme è stata prorogata con il decreto Sostegni Ter dall'8 gennaio al 31 marzo 2022. Lo spostamento della data riguarda solo l’uso dello sconto e si è reso necessario con l’arrivo della variante Omicron del Covid-19, dato che molte persone che avevano regolarmente richiesto il bonus terme, non sono riuscite ad utilizzarlo nei tempi previsti.

A chi è rivolta la proroga

La proroga è rivolta ai cittadini che ne hanno fatto richiesta entro i tempi stabiliti e che sono risultati beneficiari del bonus ma non ne hanno ancora usufruito: non è più possibile fare domanda per il bonus.

Importo del bonus

Il bonus terme copre il totale della spesa sostenuta per trattamenti termali, per un massimo di 200 euro a persona. Per spenderlo occorre rivolgersi obbligatoriamente a uno dei centri termali accreditati, il cui elenco si trova sulla piattaforma di Invitalia. Se il servizio ha un costo maggiore, la parte eccedente rimane a carico di chi lo ha richiesto.

Bonus terme e certificazioni

Per ottenere il bonus terme non è necessario l'Isee, può essere richiesto una volta sola ed è nominale, non può essere quindi ceduto in nessun caso a terzi, nemmeno a titolo gratuito. Chi aveva già una prenotazione può rivolgersi ora alla struttura e concordare un nuovo periodo.

© Riproduzione riservata