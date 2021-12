Da gennaio biglietti dei treni in Sicilia più cari del 10%, l'ira dei pendolari

Non solo le proteste per il nuovo orario invernale entrato in vigore domenica, che penalizzerebbe, a dire dei pendolari, i viaggiatori nel quotidiano, ma anche un aumento del prezzo dei biglietti dei treni in Sicilia costeranno il 10% in più.

Tutto come previsto dal Contratto di Servizio, e dunque non dovrebbe essere una sorpresa, ma l'attacco del Ciufer (il comitato pendolari siciliani) è di quelli pesanti, a Trenitalia e Regione: "E' un bel regalo di Natale - attacca ironicamente Giosuè Malaponti- Infatti, dal 1° gennaio 2022 i pendolari e l’utenza troveranno l’aumento del 10 per cento del costo di biglietti e degli abbonamenti fermo restando gli attuali servizi/disservizi".

Questo, secondo il Ciufer, il terzo aumento del costo dei titoli di viaggio, pari al 27,5 per cento, che i pendolari e l’utenza si trovano a dover pagare, da quando è stato sottoscritto il Contratto di Servizio “Ponte” del trasporto ferroviario 2015-2016 e il Contratto di Servizio decennale 2017-2026 ma il servizio ed i treni-km sono sempre gli stessi a parte gli investimenti dei fondi europei che la Regione ha utilizzato per rinnovare il parco rotabile con 21 nuovi treni Pop. già circolanti nelle tratte ferroviarie, con altri che ne arriveranno tra il 2022 e il 2023.

Un attacco al quale la Regione, per bocca dell'assessore ai Trasporti Marco Falcone, risponde, e con un assist: "Il rinvio all’anno prossimo degli adeguamenti delle tariffe già programmati è una scelta di naturale buon senso che chiederemo di adottare a Trenitalia, in considerazione del permanere della crisi - dice Falcone -. Scongiuriamo così che, agli aumenti generalizzati di bollette e beni in generale, si aggiungano ulteriori costi per i cittadini. La vicenda comunque non cancella certo gli indubbi miglioramenti sulla qualità del servizio in Sicilia, al netto dei limiti strutturali della nostra rete ferroviaria, che abbiano conseguito negli ultimi anni".

