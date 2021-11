Super green pass, arriva il sì di ristoranti e alberghi siciliani

Il conto del super green pass vale in Sicilia almeno un 15% di prenotazioni in meno. Ma i ristoratori temono che la posta in palio sia molto più alta e per evitare le chiusure imposte nelle festività dell’anno scorso promuovono le nuove norme. E un via libera arriva pure dagli albergatori, malgrado obblighi meno stringenti siano stati previsti per hotel e B&b.

Solo le persone vaccinate o guarite dal virus potranno esporre il super green pass. Il semplice tampone non sarà più equivalente. E quindi dal 6 dicembre per accedere a locali pubblici (ristoranti, discoteche, pub e spettacoli) bisognerà essersi sottoposti almeno alla seconda dose, con l’ulteriore vantaggio che se si passerà in zona gialla o arancione le restrizioni alla vita sociale varranno solo per i non vaccinati. Chi ha il green pass potrà continuare a frequentare locali.

© Riproduzione riservata

