Super green pass, arriva la nuova app: verifiche anche sui biglietti degli autobus

Sugli store Apple, Google e Huawei è disponibile la App aggiornata per garantire i controlli del green pass rafforzato che sarà indispensabile a partire da lunedì 6 dicembre. Un lasciapassare garantito a tutti i cittadini vaccinati, mentre quello tradizionale resterà per chi si è semplicemente sottoposto ad un tampone.

Super Green pass, pronti gli aggiornamenti

Gli aggiornamenti di Sogei, la spa d'informatica controllata dal ministero dell'Economia, ha messo a punto gli aggiornamenti, come rivelato in anteprima dal Sole 24 Ore, in attesa del via libera definitivo del ministero della Salute e in previsione della necessità del nuovo super green pass che eviterà alcune restrizione non necessarie per i vaccinati e per i guariti dal Covid-19.

Per i cittadini non cambia nulla, ovvero potrà continuare ad utilizzare il Qr code di cui è già in possesso. Gli esercenti e gli addetti ai controlli, invece, dovranno scaricare l’aggiornamento e scegliere la tipologia di verifica: quella di base per il tampone o quella rafforzata per la vaccinazione o guarigione dal Covid..

Green pass sul biglietto dell'autobus

Anche il biglietto per salire su bus e metropolitane dovrà contenere le informazioni relative al green pass, anche se non è detto che la novità possa arrivare entro il 6 dicembre. È un lavoro che sta portando avanti il Governo nel tentativo di rendere più agevoli i controlli sui trasporti pubblici locali.

La novità principale è quella sui trasporti ed è dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile che potrebbe arrivare la svolta: l'idea è infatti quella di spostare l'onere dei controlli dal momento dell'utilizzo del mezzo di trasporto al momento dell'acquisto del biglietto. "E' allo studio il passaggio al biglietto elettronico che contenga le informazioni sul possesso del green pass. Stiamo ragionando sulla possibilità di integrare il database delle aziende di trasporto locale con le informazioni che ti dicano 'sì tu hai il green pass'", conferma il ministro Enrico Giovannini annunciando che il dialogo con le aziende "è aperto".

