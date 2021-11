Natale, tempo di regali e cene: in aumento le truffe online anche in Sicilia. Come riconoscerle

Da fine novembre, ed in particolare da quando scatta il Black Friday, aumentano gli acquisti online che raggiungono l'apice a dicembre, nella settimana di Natale. Offerte, sconti, promozioni, foto allettanti spesso ingannano gli utenti che incappano in truffe e fregature. A lanciare l'allarme sono le associazioni, dalla Federconsumatori al Codacons.

Segnalazioni di truffe, con un notevole esborso di denaro, sono cresciute nell'ultimo periodo anche in Sicilia: gente convinta di aver fatto un affare ma che a casa riceve non l'oggetto comprato bensì un altro di un valore decisamente inferiore. "Va prestata molto più attenzione perché incappare in una truffa online è semplice - dichiara Lillo Vizzini, Federconsumatori Palermo -. Negli ultimi giorni abbiamo avuto diverse segnalazioni di truffe che avvengono tramite Facebook; una donna, ad esempio, aveva ordinato una borsa di marca ma le sono arrivate calze. È poi difficile risalire al venditore perchè spesso si tratta di negozi o agenzie con sede all’estero e non si ha contezza di dove siano".

Se da un lato aumentano i raggiri nei periodi con le maggiori vendite, c'è anche fornisce gli strumenti utili per saperli riconoscere. "Difendersi si può. Occorre controllare innanzitutto il feedback del venditore - ricorda la Federconsumatori - perché se ha truffato in passato ci sarà traccia sul web. Poi occorre visionare le condizioni di vendita perchè si può comprare un articolo pensando di risparmiare ma prima bisogna vedere i metodi di pagamento, le condizioni di reso. Se l'oggetto è difettoso o sbagliato e devo pagare le spese per tornare indietro il prodotto, il risparmio è andato in fumo e c’è anche il rischio di non ricevere indietro quanto pagato. E poi consiglio agli utenti di pagare online con una prepagata ed evitare tassativamente l'utilizzo di una normale carta di credito".

Il Codacons ha redatto un vademecum proprio in occasione del Black Friday e del Natale ma che è valido sempre. "Per prima cosa occorre acquistare solo da siti internet sicuri, protetti da sistemi di sicurezza internazionali, riconoscibili dalla presenza del lucchetto nella barra dell’indirizzo - dicono -. Acquistate solo da venditori sicuri e controllare che nei feedback siano riportati correttamente i dati della società titolare dell’attività commerciale".

Poi l'associazione punta l'attenzione sui prezzi della merce che si intende acquistare: "Confrontate sempre i prezzi, sia online sia nei negozi fisici e attenzione agli sconti troppo elevati. Controllate che sia riportato oltre al prezzo iniziale del prodotto anche quello finale, comprensivo di spese di spedizione o tasse".

Tra i requisiti, da controllare anche "la data di spedizione e verificate sempre da dove viene spedito il prodotto. Conservate sempre una copia dell’ordine effettuato e verificate che esista la possibilità di disdirlo senza pagamento di penali".

Poi, si arriva al metodo di pagamento: "Sul web pagate o tramite Paypal o carte prepagate (meglio evitare bonifici o carte di credito) - puntualizza il Codacons -, e non comunicate mai i vostri dati personali, sia via telefono, sia via mail. Non inserite mai dati privati online".

Infine, le condizioni di reso. Il Codacons ricorda che "per legge la merce si può restituire quando si acquista fuori dagli esercizi commerciali fisici entro 14 giorni. Per gli acquisti online verificare le condizioni di recesso applicate dal venditore online e ricordate che la garanzia vale anche per i prodotti acquistati online. Se il prodotto o il servizio acquistato hanno un difetto di conformità o di produzione - infine - avete diritto alla sostituzione o al rimborso".

