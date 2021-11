Ministero Giustizia, concorso per 995 posti negli uffici della Corte d'Appello in Sicilia: il calendario delle prove

Tre giorni di prove, dal 24 al 26 novembre, per il concorso pubblico, per titoli ed esami, su basi distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il Processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, di cui 995 soltanto in Sicilia.

Le figure cercate in Sicilia

Per quanto riguarda il distretto della Corte di Appello di Caltanissetta, si cercano 106 unità (di cui 7 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati); nel distretto della Corte di Appello di Catania 331 unità (di cui 15 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati); in quello della Corte di Appello di Messina 148 unità (di cui 7 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati); ed infine nel distretto della Corte di Appello di Palermo 410 unità (di cui 16 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati).

Le prove in Sicilia

In Sicilia le prove si svolgeranno il 24 presso il Centro Fiera del SUD Viale Epipoli n.250, a Siracusa con il seguente calendario: alle 8,30 (cognomi da Abate a Bonanno di Monte San Giorgio) e alle 14,30 (cognomi da Carpinteri a Cusumano). Sempre il 24, presso il Palaghiaccio di Catania in viale Kennedy, alle 8,30 (da Bonanzinga a Carpanzano) e alle 14,30 (da Cutaia a Fagone Buscimese).

Il 25 novembre, invece, le prove si svolgeranno presso il Centro Fiera del SUD Viale Epipoli n.250, a Siracusa con il seguente calendario: alle 8,30 (cognomi da Failla a Giunta) e alle 14,30 (cognomi da Lazzarotto a Matranga). Sempre il 25, presso il Palaghiaccio di Catania in viale Kennedy, alle 8,30 (da Giurdanella a Lazzaro) e alle 14,30 (da Matraxia a Nigro).

Il 26 novembre, infine, le prove si svolgeranno presso il Centro Fiera del SUD Viale Epipoli n.250, a Siracusa con il seguente calendario: alle 8,30 (cognomi da Ninfa a Puliafito) e alle 14,30 (cognomi da Salvago a Tiziano). Sempre il 26, presso il Palaghiaccio di Catania in viale Kennedy, alle 8,30 (da Pulizzi a Salvaggio) e alle 14,30 (da Tizza a Zurzolo).

