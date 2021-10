Pensioni, anche a novembre pagamento anticipato: ecco il calendario

Anche a novembre ci sarà l’anticipo del pagamento delle pensioni e questo per via dello stato di emergenza dichiarato a causa del Covid. I pensionati che ritirano la pensione alle Poste italiane vi sarà un consueto calendario da seguire per effettuare lo scaglionamento su più giorni per ordine alfabetico in base al cognome.

Pensioni, pagamento di novembre allo sportello delle Poste

Le pensioni di novembre saranno quindi ritirabili a partire dal 25 ottobre e fino al 30 ottobre. In base ai calendari dei mesi scorsi si può stilare quale sarà la divisione per cognomi, in attesa della comunicazione ufficiale di Poste Italiane e dell’Inps. cognomi A-B: lunedì 25 ottobre; cognomi C-D: martedì 26 ottobre; cognomi E-K: mercoledì 27 ottobre; cognomi L-O: giovedì 28 ottobre; cognomi P-R: venerdì 29 ottobre; cognomi S-Z: sabato 30 ottobre.

Pensioni, titolari o delegati

Per la riscossione della pensione, il titolare può decidere anche di delegare un’altra persona per riscuoterla. In tal caso vale sempre il cognome del titolare della pensione per il giorno del calendario in cui andare. Per tutti i pensionati di età pari o superiore a 75 anni la delega ai carabinieri per il ritiro della pensione presso gli uffici postali.

Pensioni, accredito

Chi riceve la pensione direttamente in Banca tramite accredito, non vi sarà nessun anticipo e la pensione arriverà il primo giorno bancabile del mese di novembre, in questo caso martedì 2, visto che lunedì 1 novembre è un festivo. EP MEDIA

