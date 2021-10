Sciopero generale, disagi nei trasporti: l’elenco dei voli garantiti da e per la Sicilia

Sciopero generale oggi indetto dai Cobas e da altri sindacati di base per tutta la giornata: riguarda tutto il territorio nazionale sia per i lavoratori pubblici sia per quelli privati della durata di 24 ore. Uno dei settori più coinvolti sarà quello dei trasporti, sia nazionali che locali, anche se ci saranno delle fasce garantite per i pendolari. Lo sciopero generale era stato annunciato già da tempo per fine mese ma a seguito delle elezioni comunali e dei ballottaggi è stato deciso lo spostamento e l'anticipo a oggi.

Le fasce orarie di tutela

L’agitazione per gli aerei sarà per l’intera giornata: anche in questo caso ci sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati. L’Enac ha pubblicato l’elenco dei voli garantiti che le Società di Trasporto Aereo sono tenute a comunicare all’ente del volo prima dello sciopero. Inoltre, informazioni dettagliate sull'operatività del proprio volo possono essere richieste alla compagnia aerea di riferimento.

I voli garantiti

AZA 1740 COMISO (LICB) LINATE (LIML)

AZA 1737 LINATE (LIML) COMISO (LICB)

DAT 1803 PALERMO (LICJ) LAMPEDUSA (LICD)

DAT 1842 LAMPEDUSA (LICD) CATANIA (LICC)

DAT 1841 CATANIA (LICC) LAMPEDUSA (LICD)

DAT 1825 PALERMO (LICJ) PANTELLERIA (LICG)

EJU 4865 NAPOLI (LIRN) PALERMO (LICJ)

EJU 4866 PALERMO (LICJ) NAPOLI (LIRN)

VLG 6922 FIRENZE (LIRQ) PALERMO (LICJ)

VLG 6923 PALERMO (LICJ) FIRENZE (LIRQ)

RYR 1411 PISA (LIRP) COMISO (LICB)

RYR 1412 COMISO (LICB) PISA (LIRP)

