Sciopero generale, ecco le corse dei treni garantite in Sicilia

Sciopero generale oggi indetto dai Cobas e da altri sindacati di base per tutta la giornata: riguarda tutto il territorio nazionale sia per i lavoratori pubblici sia per quelli privati della durata di 24 ore. Uno dei settori più coinvolti sarà quello dei trasporti, sia nazionali che locali, anche se ci saranno delle fasce garantite per i pendolari. Lo sciopero generale era stato annunciato già da tempo per fine mese ma a seguito delle elezioni comunali e dei ballottaggi è stato deciso lo spostamento e l'anticipo a oggi. Lo sciopero per i treni è iniziato alle 21 di ieri, domenica 10 ottobre, e durerà fino alle 21 di oggi. Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia. Trenitalia e Italo si impegnano ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti, con possibili leggere modifiche al programma.

Servizi minimi garantiti

Nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto, riportati di seguito, predisposti a seguito di accordi con le Organizzazioni sindacali, ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della Legge 146/1990. Poiché in corso di sciopero si potrebbero verificare variazioni non preventivabili (es.: modifica di itinerario per i treni a lunga percorrenza), è importante prestare la massima attenzione ai comunicati diffusi nelle stazioni e dagli organi d'informazione. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale. Nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 dei giorni feriali).

Sciopero generale: i treni nazionali garantiti

Ecco i treni da e per la Sicilia garantiti in questa giornata di sciopero generale.

Sciopero generale, treni regionali garantiti

Disagi anche per il trasporto locale.

Sciopero generale, treni garantiti Italo

Ecco i treni Italo garantiti a livello nazionale.

