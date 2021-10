Reddito di cittadinanza, pagamento di ottobre: le date della ricarica

Anche ad ottobre arriva il pagamento sulla carta per i percettori del reddito di cittadinanza. La ricarica di questo mese sarà il 27 ottobre, ma non per tutti. Per coloro che ricevono il sussidio per la prima volta, infatti, la data di accredito è a partire dal 15 ottobre.

Chi può richiedere il reddito di cittadinanza

Dall'1 giugno ciascun membro maggiorenne del nucleo famigliare può richiedere una propria carta RdC sulla quale può essere erogata una quota del reddito spettante all'intera famiglia.

Reddito di cittadinanza, a chi arriverà ad ottobre

La ricarica ad ottobre è destinata a chi riceve il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo pagamento. Dal 15 ottobre, invece, per chi riceve il primo pagamento e avverrà anche la consegna della carta RdC.

Reddito di cittadinanza, decade per alcuni beneficiari

Ad ottobre decade la percezione del reddito di cittadinanza per alcuni beneficiari che percepiscono la 18esima mensilità.

Come richiedere il reddito di cittadinanza

Per richiedere il reddito di cittadinanza si può fare domanda accedendo alla specifica sezione del sito Inps con pin dispositivo, Spid, Cie o Cns. In alternativa, può essere richiesto sul sito del Ministero del Lavoro www.redditodicittadinanza.gov.it oppure presso l’ufficio postale dopo il 6 di ogni mese o ancora tramite Caf o Patronato. EP MEDIA

© Riproduzione riservata