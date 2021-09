Superbonus 110% prorogato al 2023: ok del governo, slitta anche la scadenza per l'assegno unico

Il Superbonus 110% è stato prorogato al 2023. Lo prevede la Nota di aggiornamento al Def approvata dal Consiglio dei ministri. E slitta anche la scadenza per la presentazione delle domande per l’assegno unico, che viene prorogata al 31 ottobre.

«Molto positivo il prolungamento di misure adottate al MiSE nel corso del 2020 come il Superbonus 110%, Transizione 4.0 e il potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI. Sono state tre riforme targate Movimento 5 Stelle che sono state accolte con entusiasmo dal mondo dell’impresa e che segnano una base su cui puntare per stabilizzare la crescita del Paese». Lo scrive su Fb il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli dopo che il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla Nadef.

«La conferma della proroga al 2023 del Superbonus al 110% è un’ottima notizia. E’ una misura che funziona molto bene, oltre ad essere uno dei principali pilastri della transizione ecologica, che sta aiutando l’economia del Paese a ripartire. Sulle grandi potenzialità, come MoVimento 5 Stelle, ci abbiamo sempre creduto tanto da spingere con determinazione per inserire, nella prossima legge di bilancio, la proroga della misura», commenta il vice ministro dell’Economia, Laura Castelli, dopo l’approvazione della Nadef.

«Dopo la semplificazione delle procedure - aggiunge Castelli - abbiamo registrato un’importante accelerazione. Dare più tempo vuol dire consentire a cittadini e imprese di programmare meglio gli interventi, consentendo a una platea maggiore la possibilità di ottenere, per i loro immobili, una maggiore efficienza da un punto di vista energetico e sismico».

