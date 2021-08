Alitalia, sostituzione o rimborso per i voli dopo il 15 ottobre: stop alle vendite dei biglietti

Dalla mezzanotte di oggi, secondo quanto si apprende, Alitalia non venderà più biglietti aerei per i voli successivi al 15 ottobre. Alitalia in amministrazione straordinaria diffonderà a breve una comunicazione tempestiva e diretta, tramite e-mail, verso i clienti che hanno acquistato voli in partenza dal 15 ottobre.

La nota include le istruzioni per la gestione dei biglietti. È quanto su legge in un comunicato stampa di Alitalia. Al fine di garantire la piena tutela dei consumatori, verrà data la possibilità di sostituire il volo con un altro equivalente gestito dalla Compagnia entro il 14 ottobre; altrimenti sarà possibile ricevere il rimborso integrale del biglietto.

La campagna di comunicazione - prosegue la nota - risponde alla volontà della società di gestire la situazione in modo chiaro e trasparente, tutelando il consumatore.

© Riproduzione riservata