Reddito di cittadinanza, pagamento di febbraio: novità sulla data della ricarica

Anche a febbraio verrà corrisposto il reddito di cittadinanza a chi ne ha fatto richiesta. Il sussidio viene accreditato ai beneficiari il 27 di ogni mese ma a febbraio, essendo un sabato, quindi un prefestivo, la ricarica sull'apposita card dovrebbe avvenire un giorno prima e quindi il 26 febbraio.

Chi non percepirà il reddito di cittadinanza a febbraio

Il reddito di cittadinanza verrà corrisposto a tutti coloro che hanno fatto domanda entro il mese di gennaio. Qualora la domanda venga presentata e accolta a febbraio, il pagamento della mensilità slitterà al prossimo 15 marzo.

Data ricarica del pagamento

La ricarica per chi riceve il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo pagamento sarà dunque probabilmente il 26 febbraio 2021. Per chi invece riceverà per la prima volta in assoluto il beneficio, l'accredito verrà erogato il 15 febbraio e contestualmente verrà consegnata la carta RdC.

