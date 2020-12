Scuole paritarie in Sicilia, arrivano i soldi per l'emergenza Covid: il contributo per ogni istituto

In Sicilia è in via di definizione il pagamento delle somme previste dal ministero per gli asili nido, le scuole d'infanzia, primarie e secondarie non statali e paritarie per fronteggiare l'emergenza Covid. Si tratta delle somme stanziate a titolo di sostegno economico "in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19".

Le fasce di assegnazione sono tre: 0-3 anni, scuola dell'infanzia e primaria e secondaria. I pagamenti, come confermano dall'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, sono stati quasi tutti effettuati. Le somme non ancora emesse sono comunque già state impegnate e verranno pagate alla riapertura della cassa regionale, che, come di consueto a metà dicembre chiude.

Per quanto riguarda la fascia 0-3 anni le somme residue ancora da pagare (sulla base al "Piano di riparto delle risorse finanziarie finalizzate al sostegno economico ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19 ai sensi dell’art. 233, comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34") ammontano, a livello regionale, al 4%. Ci sono Ambiti Territoriali che non attendono più somme: a Trapani, ad esempio, sono stati ultimati tutti i pagamenti mentre ad Agrigento, rimane da pagare soltanto il 2%.

Il sostegno economico del governo per chi gestisce "in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali", a livello nazionale, ammontava a 165 milioni di euro nell'anno 2020. Alla Sicilia è stata assegnata la somma di 7.226.261,98 euro, ripartita fra gli Ambiti Territoriali della Sicilia: Agrigento 711.115,86 euro; Caltanissetta 245.259,97 euro; Catania 992.001,17 euro; Enna 243.889,78 euro; Messina 942.675,18 euro; Palermo 2.518.367,81 euro; Ragusa 776.884,90 euro; Siracusa 401.459,07 euro; Trapani 394.608,24 euro. Per quanto riguarda l'Ambito Territoriale di Palermo, ad esempio, sono stati pagati già 2 milioni e 426 mila euro e rimangono da erogare soltanto quasi 92 mila euro.

SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI CHE HANNO RICEVUTO IL CONTRIBUTO

Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, invece, (sulla base del "Piano di riparto delle risorse finanziarie finalizzate al sostegno economico alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19 ai sensi dell’art. 233, comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34"), a livello regionale rimane da erogare l'1%. Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Trapani hanno già ricevuto tutto il finanziamento previsto.

Alla Sicilia sono stati assegnati 7.717.538,59 euro, così ripartiti dall'Ufficio Scolastico regionale fra gli Ambiti Territoriali della Sicilia: Agrigento 638.556,42 euro; Caltanissetta € 266.096,30 euro; Catania 1.844.386,61 euro; Enna 69.043,22 euro; Messina 789.705,13 euro; Palermo 2.740.829,15 euro; Ragusa 385.149,19 euro; Siracusa 459.790,52 euro; Trapani 523.982,05 euro.

LE SCUOLE DELL'INFANZIA CHE HANNO RICEVUTO IL CONTRIBUTO

Infine, per quanto riguarda la fascia che comprende la primaria e secondaria (sulla base al "Piano di riparto delle risorse finanziarie finalizzate al sostegno economico alle scuole paritarie primarie e secondarie per riduzione o mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19 ai sensi dell’art. 233, comma 4 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34") rimane da pagare il 10% del totale assegnato. Caltanissetta ha già ricevuto tutte le somme previste.

La somma di 5.934.153 euro assegnata alla nostra regione per la scuola primaria e secondaria, è stata ripartita, così come da decreto dell'Ufficio scolastico regionale del 27 settembre scorso: ad Agrigento 365.995,32 euro; a Caltanissetta 184.045,34 euro; a Catania 1.527.541,52 euro; ad Enna 99.181,94 euro; a Messina 629.316,37 euro; a Palermo 2.387.351,07 euro; a Ragusa 317.801,30 euro; a Siracusa 306.276,60 euro e a Trapani 116.643,54 euro.

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE CHE HANNO RICEVUTO IL CONTRIBUTO

© Riproduzione riservata