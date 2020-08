Dl agosto: verso lo slittamento della riscossione delle cartelle, stop alla seconda rata Imu

Stop alla seconda rata dell’Imu per le strutture ricettive, dagli alberghi ai campeggi e b&b, gli stabilimenti balneari (ma anche su laghi e fiumi). Lo prevede la bozza del decreto agosto che estende la misura anche alle fiere e a cinema e teatri, a patto che i proprietari siano anche i gestori delle attività. Per cinema e teatri lo stop sarà esteso anche all’imposta dovuta per il 2021 e il 2022.

Viene prorogato fino al 15 ottobre, sempre stando alla bozza, lo stop alla riscossione delle cartelle esattoriali. Al momento la sospensione della coattiva è prevista fino al 31 agosto: la proroga coprirebbe tutto il periodo dello stato d’emergenza.

Nella bozza sono previsti anche più fondi per gli straordinari in sanità per recuperare «prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell’emergenza». Vengono stanziati oltre 480 milioni aggiuntivi, consentendo alle Regioni di aumentare dell’1% i limiti di spesa. Sarà possibile aumentare il compenso straordinario per dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie, reclutare nuovo personale a tempo determinato e aumentare il monte ore dell’assistenza specialistica in convenzione.

La bozza del decreto agosto prevede, inoltre, l’assegnazione fondo per le emergenze nazionali di altri 580 milioni per il 2020 e 300 per il 2021 di cui «80 milioni per l’anno 2020 e 300 milioni per l'anno 2021» per «la ricerca e sviluppo e l’acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali prodotti da industrie nazionali, anche attraverso l’acquisizione di quote di capitale a condizioni di mercato». Sarà un decreto di Mef, Salute e Mise su proposta del commissario straordinario a disciplinare l’acquisto delle quote di capitale. ANSA

