Dl agosto, scende a 1000 euro il nuovo bonus turismo-spettacolo

Una indennità una tantum di 1000 euro per stagionali e tempi determinati di turismo e terme, per i lavoratori dello spettacolo e per i più precari (dagli intermittenti agli incaricati delle vendite a domicilio), per compensare un lavoro perso prima dell’emergenza e non ancora ritrovato a causa della pandemia.

Nella nuova bozza del decreto agosto scende il contributo per queste categorie di lavoratori, inizialmente pensata come una riedizione per 2 mesi del bonus da 600 euro.

Questa nuova indennità sarà erogate dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l’anno 2020. Salta anche, ma le bozze sono ancora soggette a modifiche, l'indennità 'di quarantenà prevista nei primi testi per gli autonomi (sempre un bonus da 600 euro). ANSA

© Riproduzione riservata