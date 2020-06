Cassa integrazione, domande prima di giugno ma niente assegno: la lunga attesa di 25.700 lavoratori

Ancora ritardi nell'erogazione del primo assegno di cassa integrazione per il Coronavirus. Sulla base delle domande di integrazioni salariali Covid-19 regolarmente presentate, il numero di lavoratori che non hanno ricevuto almeno un pagamento al 17 giugno sono 134.358. Lo comunica l’Inps sottolineando che per la maggior parte (108.590) si tratta di domande ricevute a giugno.

Sono invece 25.768 i lavoratori che non hanno mai preso almeno un pagamento, sulle domande presentate entro il 31 maggio.

Inoltre sulla base di domande regolarmente presentate dopo il 31 di maggio, sono in attesa di essere pagati 356.939 lavoratori, che tuttavia hanno già ricevuto almeno un pagamento per i mesi precedenti. I pagamenti effettuati sono 5,327 milioni. ANSA

© Riproduzione riservata