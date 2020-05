Bonus bicicletta e monopattini fino a 500 euro: ecco i requisiti e a chi spetta

Nel decreto Rilancio potrebbe esserci anche il bonus bicicletta e monopattini. Un modo per incentivare la mobilità alternativa e limitare il sovraffollamento dei mezzi pubblici agevolando così il contenimento del coronavirus durante la Fase 2. Ma, come precisano dal ministero dei Trasporti, sarebbe anche un modo per ridurre il traffico veicolare.

BONUS BICICLETTA: A QUANTO AMMONTA E A CHI SPETTA. Il bonus bicicletta, secondo una prima ipotesi, avrà un valore massimo di 500 euro e andrebbe a coprire dunque circa il 65/70% del costo della bicicletta o del monopattino. Ma potranno farne richiesta solo i residenti in città con un almeno 50mila abitanti. Ciò vuol dire che non potranno beneficiarne i pendolari, come studenti e lavoratori fuori sede, che non hanno residenza nella città dove studiano o lavorano.

QUALI MEZZI RIENTRANO NEL BONUS. Nel bonus bicicletta rientra l'acquisto di biciclette anche con pedalata assistita, monopattini anche elettrici, segway e hoverboard.

BONUS BICICLETTA: REQUISITI. Nonostante il decreto Rilancio sia ancora in fase di elaborazione, è stato fin da subito chiarito che il bonus bicicletta non prevederà parametri di reddito. Mentre ancora non sono state chiarite le modalità per poterne fare richiesta.

BONUS BICICLETTA: COME VERRÀ EROGATO. Saranno due le modalità con cui il bonus bicicletta potrà essere erogato. Il beneficiario potrà chiedere il rimborso dopo l'acquisto e presentare la richiesta con allegato lo scontrino fiscale che attesti l'acquisto caricando la documentazione sulla apposita piattaforma on line.

In alternativa potrà essere il commerciante stesso ad applicare lo sconto e recuperare la differenza presentando a sua volta i documenti di vendita. La risorsa stimata che dovrebbe essere stanziata per finanziare il bonus bicicletta ammonterebbe a 125 milioni di euro.

