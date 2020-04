Cura Italia, in Sicilia 519 pratiche di cassa integrazione e 277mila bonus da 600 euro in pagamento

L’Inps rede noti i dati relativi al Cura Italia in Sicilia aggiornati ad oggi. Sono 519 i decreti pervenuti dalla Regione per la cassa integrazione guadagni in deroga; sono stati tutti autorizzati dall’Inps. Sono 1.230 i lavoratori interessati. Le ore di Cigd autorizzate sono 272.744 e le somme impegnate pari a 2.326.457 euro.

Per quanto riguarda la Cassa integrazione guadagni ordinaria, le domande pervenute sono 19.293, quelle autorizzate 17.083. Riguardo al Fis, le domande pervenute sono 7.286, le autorizzate 1.061. I pagamenti diretti di Cig ordinaria sono 27.899.

I bonus di 600 in pagamento sono 276.811 (Agrigento 30.462, Caltanissetta 14.261, Catania 58.363, Enna 10.722, Messina 35.400, Palermo 47.765, Ragusa 32.552, Siracusa 22.324, Trapani 24.962).

