Coronavirus, supermercati presi d'assalto: i prodotti più acquistati dagli italiani

È la farina uno dei prodotti più acquistati dagli italiani durante questa quarantena per affrontare l'emergenza Coronavirus, registrando addirittura, come fa sapere la Coldiretti, un +80%. Un incremento tale è dovuto al fatto che i cittadini, costretti a casa, impiegano più tempo in cucina ed ecco che la farina diventa l'elemetno indispensabile per il pane, la pasta e i dolci fatti tra le mura domestiche.

Tra i prodotti che hanno subito un notevole incremento, oltre alla farina, secondo i dati del mondo Coop, c'è lo zucchero con un +28% e il latte (+20%).

Nielsen ha anche stilato una classifica dei prodotti più acquistati in questo periodo: spiccano guanti con vendite che hanno fatto segnare un +362,5% per un totale di 7,4 milioni, seguono alcol denaturato, salviettine umidificate ma anche farina, burro e latte. Dai dati emerge, nei primi giorni di marzo, un carrello della spesa "modificato" rispetto a febbraio: latte UHT (+62,2%, 14,1 milioni in più settimana su settimana), pasta (+65,3), conserve animali (+56,%), farina (+185,3%), uova di gallina (+59,6%), surgelati (+48,0%), caffè macinato (+26,2%), burro (+71,9%), acqua in bottiglia (+20,1%) e all'interno del comparto bevande diventa il segmento trainante, riso (+71,2%) e conserve rosse (+82,2%).

© Riproduzione riservata