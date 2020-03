Coronavirus, bar e ristoranti delle aree di servizio chiusi solo nei centri abitati

Anche i bar e i ristoranti dei rifornimenti nei centri abitati devono stare chiusi per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. A precisarlo è la Sala operativa della Protezione civile della Regione Siciliana, secondo cui le «aree di servizio e rifornimento carburante» dei centri abitati non sono «situati lungo la rete stradale, autostradale» richiamata dal Dpcm 11 marzo 2020.

A seguito di segnalazioni riguardanti bar e ristoranti aperti in alcune pompe di benzina nei centri abitati, la Sala operativa della Protezione civile ha precisato che per «rete stradale e autostradale» sono da intendersi: «Strade extraurbane e autostrade». Per cui, bar e ristoranti dei rifornimenti dentro i centri abitati devono stare chiusi.

Per quanto riguarda quelli «all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali», si ricorda che bar e ristoranti sono aperti per erogare il servizio all’utenza delle rispettive strutture e non a chiunque.

Per chiarimenti è disponibile il numero verde della Protezione civile regionale 800404040.

