Tariffe sociali per gli aerei in Sicilia: ecco chi potrà beneficiare degli sconti

Venticinque milioni di euro a sostegno delle cosiddette tariffe sociali. La norma è inserita all’interno della legge di bilancio 2020. In sintesi, è uno “sconto” di cui potranno beneficiare i pendolari siciliani, relativo ad ogni biglietto acquistato da e verso Palermo e Catania.

Il provvedimento arriva dopo il caso legato al caro voli e ai notevoli disagi economici che si trovano ad affrontare i siciliani residenti in altre regioni per tornare a casa nei periodi festivi o in estate.

Il contributo è destinato ai lavoratori non residenti in Sicilia con un reddito Isee non superiore a ventimila euro, agli studenti fuori sede, ai disabili gravi e a che si sposta per motivi sanitari.

Il tutto dovrebbe entrare in vigore entro la prossima estate perchè occorre ancora un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanare entro 60 giorni dall’approvazione della legge di bilancio.

Soddisfatto il viceministro dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri. "L'obiettivo - ha dichiarato - è quello di rendere le tariffe sociali attive già da prima dell'estate proprio per favorire chi dal Nord desidera recarsi al Sud per riabbracciare i propri cari".

