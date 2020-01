Traghetti troppo costosi, i camionisti minacciano il blocco dei trasporti

Rischio blocco dell’autotrasporto in Sicilia a causa dell'aumento del 25 per cento per le tariffe delle cosiddette "autostrade del mare". Il governo regionale ha chiesto di sospendere almeno fino al 7 gennaio i rincari, in attesa dell'incontro, al ministero dei trasporti a Roma, con il viceministro Giancarlo Cancelleri.

I rappresentanti delle principali sigle degli autotrasportatori, come riporta Antonio Giordano in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, hanno preannunciato il blocco dei porti di Sicilia e Sardegna ad oltranza a partire dalla notte tra il sei e il sette gennaio come iniziativa di protesta.

Il blocco potrebbe interessare i porti di Palermo, Catania ma anche Messina e Termini Imerese in Sicilia.

