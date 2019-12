Reddito di cittadinanza, chi rischia di perderlo nel 2020

Nel 2020 non tutti potranno godere del reddito di cittadinanza, c'è chi rischia di perderlo. Il sussidio è stato confermato anche per l'anno che sta per arrivare ma chi già lo riceve, al 18esimo mese di fruizione, deve ricordare che, qualora abbia ancora i requisiti per percepirlo, dovrà presentare una nuova domanda per reddito o pensione di cittadinanza. Ma il rischio di perderlo è legato all'attestazione dell'Isee.

Oggi chi percepisce il reddito di cittadinanza non lo riceve automaticamente ma il pagamento è condizionato dall’aggiornamento dell’Isee, adempimento obbligatorio per tutti i nuclei familiari beneficiari di RdC/PdC, come da decreto 4/2019, poi convertito in legge 26/2019.

Va ricordato che dal 2019 la validità delle attestazioni Isee è cambiata. Tutte le attestazioni, sia quelle rilasciate nel mese di gennaio che ad agosto, sono infatti in scadenza il 31 dicembre del 2019; quindi, la nuova DSU ai fini di rinnovo Isee va presentata a partire dal 1° gennaio del 2020.

Soltanto chi avrà aggiornato l’Isee e continua ad avere i requisiti economici previsti dalla legge, potrà percepire il reddito di cittadinanza fino alla scadenza naturale senza dover fare una nuova domanda.

