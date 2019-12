Oggi, 16 dicembre, giorno di scadenze fiscali: cosa bisogna pagare

L'anno si chiude con una raffica di scadenze fiscali. Oggi, 16 dicembre, è un altro lunedì nero per i contribuenti.

L'appuntamento riguarda Imu e Tasi 2019, significa che i contribuenti che hanno una prima casa di lusso o una seconda casa devono versare entro oggi la seconda rata di quanto dovuto. Nel caso di modifica delle aliquote di Imu e Tasi, bisognerà anche pagare il conguaglio sul totale delle imposte dovute.

Ma non solo: oggi scadono anche l’emissione e la registrazione delle fatture elettroniche differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente. E poi gli altri classici appuntamenti: versamento Irpef e contributi del personale dipendente; versamento Iva del mese di novembre per i contribuenti con liquidazione mensile.

QUANTO INCASSA LO STATO. Dal saldo dell'Imu-Tasi il fisco riceverà 9,6 mld, dal pagamento delle ritenute Irpef dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori altri 13,6 mld e dal versamento dell'Iva ben 19,7 mld.

LA PROSSIMA SCADENZA. Alla scadenza di oggi si aggiunge quella del 27 dicembre, data da segnare in rosso per l’acconto dei versamenti Iva 2020 e, quella del 31 dicembre per la dichiarazione Imu, le domande di Cassa Integrazione e gli adempimenti in capo ai distributori di carburanti.

