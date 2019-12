Caro voli in Sicilia, Cancelleri: "Tariffe sociali entro l'estate"

«Prima dell’estate saremo pronti per la prima tariffa sociale». Lo ha detto questa mattina a Caltanissetta il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Giancarlo Cancelleri, dopo il sì arrivato dal Senato sull'approvazione delle tratte sociali contro il «caro voli» in Sicilia.

«Sono 25 milioni di euro per il 2020 per quattro categorie sociali particolarmente svantaggiate: studenti fuori sede, lavoratori fuori sede, i disabili gravi e gravissimi e - ha continuato Cancelleri - tutte quelle persone che si vanno a curare fuori perché qui non trovano lo stesso standard di prestazioni. A loro lo Stato vuole stare vicino e vuole in qualche modo far capire che la Sicilia non è più una terra di isolati ma di isolani. Per quanto riguarda le modalità stiamo pensando a una pagina dedicata sul portale dell’Enac dove il cittadino che appartiene ad una di quelle categorie lo deve dimostrare, per cui caricherà i documenti necessari, e a quel punto, verrà registrato e riconosciuto e gli sarà fornito un codice di sconto».

«All’acquisto del biglietto su qualunque vettore aereo, per qualsiasi destinazione, da Palermo e da Catania aggiungerà il codice di sconto. - ha spiegato - Stiamo cominciando con uno sconto del 30% e poi a metà anno faremo i conti su quanti soldi sono rimasti. Tempi per farlo partire? Dobbiamo fare entro 60 giorni da quando diventa legge un decreto attuativo e poi dobbiamo fare i relativi passaggi per mandarlo in pubblicazione, preparare il portale e tutto quanto».

«Le tariffe sociali non risolvono il problema del caro voli perché lo risolve soltanto per determinate categorie di persone ma stiamo già lavorando alla continuità territoriale che è un altro obiettivo che ci siamo posti», ha aggiunto Cancelleri. «Sono iter legislativi molto lunghi, dobbiamo avere a che fare con l’Europa che non è detto ci dica di sì su Palermo e Catania. Però il grande fatto - ha affermato il viceministro - è che per Trapani e Comiso già a marzo del 2020 avvieremo la gara di appalto ed entro l’estate del 2020 avremo già gli aerei a prezzi da continuità territoriale su varie tratte. Da Comiso si farà Roma e Milano,

da Trapani faremo Verona, Ancona, Napoli e altre tratte importanti».

