Caro voli in Sicilia, aerei con sconti del 30% per redditi bassi: a chi spettano

Una misura contro il caro voli in Sicilia. Approvato ieri in Commissione un emendamento sulle tariffe sociali per gli sconti sui voli da e per Catania e Palermo. "Uno sconto del 30% sul costo del biglietto per studenti, diversamente abili e lavoratori", spiega la firmataria della proposta, la senatrice M5S Barbara Floridia su Fb. Un sostegno che riguarda i redditi bassi ma che come spiega lei stessa si tratta di un "primo passo ma un passo storico per i siciliani. Un bel lavoro di squadra che si è potuto realizzare grazie al lavoro del viceministro Giancarlo Cancelleri e di Luciano Cantone".

La manovra intanto prosegue a singhiozzo al Senato. Salta la cedolare secca sugli affitti per i negozi ma compare un rimborso per le "vittime" di bollette pazze. Vengono confermati i fondi per gli asili nido e per gli investimenti al Sud, salgono al 40% le quota rosa nei consigli di amministrazione ma salta il "travaso" del decreto per il nuovo prestito ad Alitalia.

La commissione procede a ritmo lento, tanto che c'è si ipotizza il voto alla Camera tra Natale e Capodanno - o che il testo possa andare in Aula a Palazzo Madama incompleto, senza mandato al relatore. Se così fosse, le opposizioni sono pronte alle barricate, a fare ostruzionismo, appellarsi ai vertici istituzionali e anche fare ricorso alla Corte costituzionale, come annunciato dalla Lega.

Le novità però non mancano. Vengono dichiarati inammissibili - anche dopo le proteste dell'opposizione - e perciò stralciati gli emendamenti per inserire in manovra il decreto su Alitalia e le nuove regole di governance del Garante della privacy, così come lo slittamento di un mese le nomine di Garante e Agcom. Salta anche - nonostante il Pd chiedesse di prorogarla - la cedolare secca al 21% introdotta lo scorso anno sugli affitti di immobili commerciali. Protesta la Lega e denuncia anche che il governo potrebbe cancellare la tassa dell'1,5% sulle rimesse dei migranti attraverso i money transfer, che Salvini aveva voluto.

Di sicuro sparisce il raddoppio da 300 a 600 euro del costo per chi dall'estero faccia domanda di cittadinanza italiana.

Mentre arriva un rimborso per chi riceva bollette 'pazze': oltre al rimborso di quanto eventualmente versato, si avrà diritto a ricevere anche il 10% di quanto non era dovuto, e comunque non meno di 100 euro. Per le famiglie arrivano anche una detrazione del 22% delle spese per iscrivere i figli ai conservatori, a scuole di musica, cori e bande. Nasce una cabina di regia per decidere a chi destinare i 2,5 miliardi stanziati in quindici anni per la costruzione di nuovi asili nido. Arrivano fondi per corsi per i professori contro il bullismo e il cyber bullismo e le discriminazioni di genere. C'è il raddoppio a 31 milioni delle borse di studio per l'università.

Passa anche un emendamento per portare al 40% la "quota rosa" nelle società quotate e arrivano quattro milioni in più per ogni anno dal 2020 al 2022 per il piano straordinario "contro la violenza sessuale e di genere". Novità anche per lo sport: per le Olimpiadi invernali del 2026 arriva un miliardo e 50 milioni in 3 anni per la Ryder Cup di Roma del 2022. Piccola rivoluzione, infine, sulle strade: i monopattini elettrici potranno iniziare a circolare liberamente, come le bici.

