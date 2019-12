Rc auto familiare scatterà dal rinnovo della polizza: tutte le novità

Nel dl fisco resta la riduzione della polizza Rc auto alla classe di merito più favorevole fra quelle dei componenti della famiglia. L'adeguamento scatterà a partire dal rinnovo della polizza. E', a quanto si apprende, la formulazione della norma dopo l'approvazione da parte della commissione Finanze della Camera, ancora riunita a Palazzo Madama, dell’emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle al decreto legge fiscale.

La norma interessa sia auto che motorini, vale a dire che tutti i mezzi "di famiglia" potranno ottenere l'assegnazione della classe migliore e quindi un premio più basso, anche al momento del rinnovo della polizza.

"Nel dl fisco siamo riusciti ad ottenere un'importante novità sulle assicurazioni. Grazie ad un emendamento a prima firma Andrea Caso, si potrà beneficiare della fascia assicurativa più bassa fra tutti i veicoli di proprietà del nucleo familiare. Nel caso si possieda un motorino in 14esima fascia e un'auto in prima, a partire dal prossimo rinnovo dell'assicurazione anche per il motorino si passerà in prima fascia, con un risparmio sul premio. Per le famiglie italiane è una boccata d'ossigeno", commentano i deputati M5S della commissione Finanze.

© Riproduzione riservata