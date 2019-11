Bonus per bici, sconti per riconversione auto a gpl: tutti gli eco-incentivi in arrivo

Dalla riconversione delle auto in gpl o metano all'ecobonus per l'installazione di rubinetti o scarichi che consentono di risparmiare acqua. I partiti chiedono di aumentare in manovra gli incentivi green. M5s e Pd chiedono per esempio di inserire uno sconto di 500 euro per la riconversione delle auto.

A questi si aggiunge le proposta dei pentastellati del bonus per le bici (50 euro per quelle tradizionali, fino a 200 per le elettriche o a pedalata assistita). Tra gli emendamenti anche una proroga per altri due anni degli incentivi per la rottamazione di vecchi motorini con modelli elettrici e una revisione di quelli per le auto riducendo il limite massimo di emissioni da 70 a 60 grammi per chilometro.

Il M5s chiede anche un fondo da 50 milioni per i Comuni sopra i 100mila abitanti per programmi di 'Pedibus' e 'Ciclobus' e l'istituzione di una detrazione al 65% per chi installa a casa colonnine per la ricarica di auto elettriche.

