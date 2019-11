Bonus per tv e decoder, dal 18 dicembre via al contributo: ecco quanto si può risparmiare

Dal 30 luglio 2022 occorrerà avere un televisore e decoder di ultima generazione, con tecnologia Dvb-T2, per poter ricevere il segnale tv ma già da subito arrivano le agevolazioni.

È in Gazzetta Ufficiale, infatti, il decreto legge del ministero dello Sviluppo Economico che dà via libera ai bonus che scatteranno il prossimo 18 dicembre.

Il bonus sarà massimo di 50 euro, quindi se il dispositivo acquistato costerà meno lo sconto sarà inferiore a non tutti potranno usufruire dell'incentivo che è rivolto soltanto alle famiglie con Isee fino a 20 mila euro: bisognerà scaricare dal sito del ministero dello Sviluppo un modulo in cui si dovrà certificare il proprio reddito complessivo.

Al negoziante occorrerà portare il modulo compilato e firmato, il documento d'identità del compratore e il codice fiscale. L'esercente dovrà introdurre il codice fiscale dell'acquirente nel sito dell'Agenzia delle entrate, in modo da avere l'ok alla concessione del bonus. All'Agenzia delle entrate comunicherà anche gli estremi del documento di identità del compratore e i dati identificativi del prodotto in modo da verificarne l'idoneità.

Il negoziante recupererà lo sconto sotto forma di credito d'imposta alla prima dichiarazione fiscale utile.

Come detto si parte dal 18 dicembre del 2019, dunque a ridosso del prossimo Natale e sarà in vigore fino al dicembre del 2022. I finanziamenti pubblici sono in totale di 151 milioni di euro pari a 25 milioni per il 2019, a 76 milioni per il 2020, a 25 milioni per il 2021, a 25 milioni per il 2022.

La domanda da porsi è quanto costerà agli italiani cambiare il proprio apparecchio o adeguarlo. Il prezzo del decoder digitale terrestre Dvb-T2 varia da circa 20 euro a circa 50 euro l’uno mentre quello di una TV digitale terrestre Dvb-T2 ha un costo superiore e i prezzi si aggirano intorno alle 200 euro a salire.

