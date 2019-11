Reddito di cittadinanza, pagamenti il 27 novembre ma non per tutti

Fine mese è tempo di erogazione del reddito di cittadinanza. Chi già lo percepisce dovrà attendere circa 10 giorni per vedersi accreditare la somma. Il pagamento, infatti, dovrebbe avvenire intorno al 27 novembre e questo riguarda chi deve percepire il secondo, il terzo e così fino all’ottavo accredito sulla carta.

Per chi invece ha presentato la domanda per la prima volta, quindi sta aspettando la prima ricarica della carta del Reddito di Cittadinanza, i tempi sono più lunghi. Entro il 15 dicembre saranno inviate le disposizioni di pagamento alle Poste le quali provvederanno a distribuire le card già caricate con l’importo spettante per il sussidio per la prima mensilità.

Tempi più lunghi anche per chi ha fatto la domanda nei giorni scorsi a causa di alcuni passaggi di competenze tra Inps e Poste.

