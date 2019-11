Pagamento della pensione di novembre: ecco perchè slitta

Ritardi nei pagamenti delle pensioni Inps di novembre? Si, ma era già preventivato. Più che di ritardi, comunque si deve parlare di posticipo già calendarizzato dall'ente previdenziale a causa delle festività che caratterizzano la scadenza. Il giorno 1° novembre non si procederà all’accredito delle pensioni visto che la data ricade nella festività di Ognissanti.

L'Inps ha da tempo uniformato l’erogazione delle diverse prestazioni previdenziali al primo giorno bancabile del mese e quindi anche a novembre 2019 si terrà si applicherà questa regola. La data di pagamento era stata già indicata dallo stesso istituto pubblico di previdenza all’inizio dell’anno in corso.

Il pagamento delle pensioni di novembre avverrà in via regolare il prossimo 2 novembre per tutti coloro che hanno scelto di far accreditare l’assegno su un conto postale (essendo Poste Italiane aperte ed in funzione anche di sabato). Invece, chi ha scelto l’accredito presso un istituto bancario, l’arrivo della pensione è fissato per lunedì 4 novembre.

