Pensioni, Quota 100 invariata: ma il sistema cambierà nel 2021

Dalla manovra approvata in Consiglio dei ministri arriva anche una certezza in tema di pensioni: Quota 100 non cambierà.

Dopo giorni di indiscrezioni ma anche di liti, i partiti che sostengono il governo hanno trovato l'accordo. "Quota 100 resta invariata, costa meno del previsto, ma non verrà rinnovata nel 2021", ha detto il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, a Uno mattina, su Rai Uno.

Così cambierà il sistema pensionistico: "Dialogheremo con per le parti sociali - spiega Misiani per costruire un sistema diverso, più equo, sostenibile, di flessibilizzazione dell'età di pensionamento".

Già ieri il premier Conte aveva annunciato l'intenzione del governo di non toccare la misura almeno per il momento: "Quota 100 rimane, questo è l' indirizzo politico", aveva detto, precisando: "Vogliamo rivedere le misure ma conservarle".

