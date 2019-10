Quota 100, la Catalfo: "Non si tocca, nessuna modifica"

«Quota 100 non si tocca. E’ una misura sperimentale che scade nel 2021 e come tale va portata a termine senza fare modifiche. Con i sindacati mi sono impegnata espressamente ad avviare subito un confronto su come rendere il nostro sistema pensionistico più equo. Lo faremo e proprio per questo le cose restano come stanno». Così il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, in una nota.

«A fronte del fatto che le risorse per la legge di bilancio 2020 non sono ancora del tutto definite, Italia Viva propone l’abolizione totale di Quota 100». Lo dichiara il deputato di Italia Viva Luigi Marattin. «Perché si tratta della politica più ingiusta degli ultimi 25 anni - spiega - perché spende risorse ingenti a carico dei giovani lavoratori. In sua sostituzione proponiamo di rendere

strutturale l’Ape Social, per consentire il prepensionamento a chi ha svolto lavori gravosi e usuranti, e non a tutti».

«Renzi propone l’abolizione totale di quota 100. È solo l’ultima follia del governo delle poltrone, che ha annunciato nuove tasse su gasolio, merendine e denaro contante mentre gli sbarchi aumentano e la politica estera non esiste. Non glielo permetteremo! È ancora più importante essere in piazza a Roma, il 19 ottobre, per mandare l’avviso di sfratto a questi traditori sia dal governo dell’Umbria che da quello del Paese», dice il leader della Lega Matteo Salvini.

