Precari stabilizzati in Sicilia, i sindacati: "Basta errori"

"Con un articolo del Collegato appena approvato all'Ars, che di fatto renderebbe vani gli effetti della impugnativa da parte del Consiglio dei Ministri della norma sulla stabilizzazione dei precari, sono stati rimessi in sicurezza i diritti di migliaia di lavoratori siciliani", lo dicono i segretari generali Gaetano Agliozzo della Fp Cgil, Paolo Montera della Cisl Fp, Enzo Tango della Uil Fpl.

"Pur apprezzando la tempestività con cui Governo e Parlamento regionali si sono mossi, anche dopo le nostre immediate e continue sollecitazioni, auspichiamo che da adesso in poi non si commettano più errori grossolani come quelli che avevano messo a rischio la legge approvata con la scorsa finanziaria".

