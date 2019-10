Lavoro, all'Ars via libera alla stabilizzazione dei 5 mila Asu

Via libera alla stabilizzazione degli oltre 5 mila precari Asu, che potrebbero essere così impiegati nelle Asp o nelle Camere di Commercio. La norma è inserita nel testo del "collegato bis", approvato ieri in serata all'Ars con 34 voti favorevoli.

Come riporta Antonio Giordano in un articolo sul Giornale di Sicilia di oggi, tra le norme approvate ci sono anche quelle promosse dal M5s: come l'applicazione della blockchain per tracciare i prodotti agroalimentari per evitare le frodi in questo campo; l'istituzione dei percorsi letterari di Sicilia, ossia i luoghi degli scrittori dell'Isola o dei loro romanzi; la creazione di un ufficio per i disabili in ogni comune; l'istituzione di risorse per disabili psichici obbligatorie e la nuova composizione del Comitato regionale per la programmazione sportiva.

