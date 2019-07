Lavoro, oltre 200 assunti per l'operazione Spiagge sicure

Oltre 200 assunzioni per l'operazione Spiagge sicure. Dal 30 giugno i 100 comuni costieri coinvolti hanno speso quasi due milioni di euro dei 4,2 messi a disposizione dal Viminale.

La parte del leone l'hanno fatta le campagne informative contro le truffe e la contraffazione (un milione di euro), poi l'acquisto di mezzi (oltre 191) per quasi 440 mila euro e le spese relative al personale assunto a tempo determinato: 205 persone. 1.821 le ore di straordinario effettuate dalle polizie locali per rafforzare i servizi di controllo.

Sul fronte della prevenzione e del contrasto all'abusivismo commerciale sono stati sequestrati 34.500 oggetti per un valore di oltre 175mila euro, 336 gli illeciti amministrativi e penali contestati. Il primo report sull'operazione arriva dal Viminale, che fa sapere che i 100 Comuni beneficiari -27 dei quali al Nord, 26 al Centro e 47 al Sud e nelle Isole - sono stati individuati sulla base del dato fornito da Istat relativo alle presenze nel 2017 di turisti nelle strutture ricettive.

Sono stati scelti i primi cento comuni costieri per numero di presenze, non capoluogo di provincia, con popolazione non superiore a 50mila abitanti e che non hanno già beneficiato altri contributi per iniziative analoghe.

Per quanto riguarda la Sicilia al 30 giugno sono 6 mezzi acquistati e 9 le nuove assunzioni per personale stagionale della polizia locale. Sono 8 i Comuni siciliani rientrati nell'operazione spiagge sicure. I 336mila euro di finanziamento sono stati divisi tra Sciacca, in provincia di Agrigento; Aci Castello, in provincia di Catania; Letojanni e Lipari, in provincia di Messina; Campo Felice di Roccella, in provincia di Palermo; Noto, in provincia di Siracusa e Castelvetrano e Favignana, in provincia di Trapani.

"Vicinanza ai sindaci e lotta all'illegalità: siamo soddisfatti dei primi risultati di Spiagge Sicure, iniziativa che abbiamo inaugurato l'anno scorso con risultati eccellenti. Per la prima volta, il ministero dell'Interno ha dato dei finanziamenti diretti agli enti locali. Un aiuto concreto che contribuisce anche a difendere i commercianti e i piccoli imprenditori dalla concorrenza sleale", dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

